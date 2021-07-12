Китай подготовил проект плана действий в области кибербезопасности

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и информационных технологий Китая объявило в понедельник, что разработан проект трехлетнего плана действий по развитию индустрии кибербезопасности в стране.

По его оценкам, к 2023 году это обойдется в более чем 250 млрд юаней ($38,6 млрд).

В настоящее время китайские власти активизируют усилия по разработке нормативных актов, направленных на улучшение управления хранением, передачей данных и конфиденциальностью персональных данных.

В минувшие выходные Управление по вопросам киберпространства КНР предложило проект правил, призывающих все технологические компании с более чем 1 млн пользователей пройти проверку на предмет безопасности перед размещением данных за рубежом.

Как сообщалось, в конце июня Управление начало проверку Didi Chuxing - китайского подразделения компании Didi Global. На время проверки приостановлена регистрация пользователей в сервисе. Позднее регулятор заявил, что предписал Didi устранить проблемы и "обеспечить безопасность персональных данных пользователей".

Управление также потребовало от магазинов мобильных приложений, работающих в стране, удалить 25 приложений, принадлежащих Didi Chuxing. Ранее в этом месяце интернет-регулятор потребовал удаления основного приложения Didi - для заказа такси - из магазинов приложений.