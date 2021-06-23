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Меркель и Макрон призвали подумать о приглашении Путина на саммиты ЕС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают необходимым обдумать возможность организовать в будущем саммит ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента РФ Владимира Путина, сообщает Financial Times со ссылкой на диписточники.

Отмечается, что эта идея прозвучала после саммита в Женеве между Джо Байденом и Владимиром Путиным.

Собеседники газеты утверждают, что с идеей приглашения российского президента на саммит ЕС выступила Меркель, а затем ее поддержал Макрон. Такое развитие событий стало неожиданностью для некоторых стран ЕС, отмечается в статье.

"Знакомые с ходом дискуссий источники сообщили, что постпреды, представляющие Берлин и Париж, на встрече в Брюсселе в среду застали врасплох другие европейские столицы, выдвинув новые предложения по поводу отношений с Кремлем", - пишет Financial Times.

По данным газеты, в Берлине пришли к выводу, что саммит РФ-США в Женеве - образец того, как можно оживить отношения с Россией. "Меркель регулярно проводит переговоры с Путиным, однако призывает найти формат, который позволит ЕС вместе обратиться к России", - подчеркивается в статье.

Газета предупреждает, что франко-немецкое предложение, как ожидается, вызовет тревогу у стран Балтии и Польши.

24 июня стартует саммит ЕС на уровне глав государств и правительств. На нем, в частности, планируется обсудить тему общего подхода к РФ.

Первые переговоры Путина и Байдена

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Франция Германия Эммануэль Макрон Ангела Меркель Владимир Путин

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