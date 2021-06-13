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СМИ узнали о недовольстве Трампа мнением Макрона о Байдене

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Бывшему президенту США Дональду Трампу пришлись не по душе хвалебные комментарии президента Франции Эммануэля Макрона о нынешнем американском лидере Джо Байдене, пишет в воскресенье французская газета Le Figaro.

Макрон во время переговоров ранее на этой неделе с Байденом сказал: "Хорошо, когда среди нас есть такой президент США, который очень хочет сотрудничать".

"Вы показали свои лидерские качества. Между нами - партнерство", - добавил Макрон, обращаясь к Байдену.

По сообщению Le Figaro, такие слова не понравились Трампу.

"Он (Макрон - ИФ), равно как и многие его предшественники во Франции, да и во всей Европе, обманывали США, причем - в беспрецедентно крупных масштабах. С нами несправедливо обращались, заключая на кошмарных условиях торговые соглашения. И при этом именно мы во многом платили для того, чтобы обеспечивать оборону Европы", - приводит газета выдержки из коммюнике экс-президента.

Трамп полагает, что Байден - просто более удобный собеседник для Европы, нежели он. "Если бы я был лидером этих стран, то тоже предпочел бы иметь дело с Байденом, а не с Трампом", - заявил Трамп.

По его мнению, "конечно, всем им нравится Байден, потому что теперь они смогут вернуться к своим старым мошенническим приемам".

Трамп считает, что при Байдене страны ЕС "будут обогащаться за счет США. То же самое они делали и раньше, до тех пор, пока все не изменилось (при Трампе - ИФ)".

Байден в настоящее время находится с визитом в Великобритании, где в воскресенье завершается саммит G7.

США Франция Дональд Трамп Джо Байден Эммануэль Макрон G7

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