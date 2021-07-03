Что случилось этой ночью: суббота, 3 июля

Назначение нового ректора ВШЭ, кибератака на компанию Kaseya, победа Италии в полуфинале Евро-2020

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Михаил Мишустин назначил Никиту Анисимова новым ректором ВШЭ. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ. Ярослав Кузьминов, занимавший пост ректора университета с самого момента его основания в 1992 году, избран новым научным руководителем вуза.

- Мужчина умер на Украине после вакцинации Pfizer. В Винницкой области в пятницу вечером скончался 47-летний мужчина, которому в этот день мобильная бригада сделала прививку от COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других лиц, которым сделали прививку из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное.

- Moet Hennessy прекратит поставки в Россию из-за нового закона. В официальном письме российским партнерам компания сообщила об остановке отгрузок шампанского в РФ на неопределенный срок. Это связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", принятыми Госдумой и одобренными Советом Федерации 23 июня. Документ разрешает использовать понятие "шампанское" только в отношении "российского шампанского", произведенного на территории РФ. В Moet Hennessy "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".

- Источник сообщил о задержании мэра Лобни. Информированный источник сообщил, что Евгений Смышляев задержан в рамках расследования уголовного дела по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Подтверждения этой информации из официальных источников пока нет.

- Телеканал NBC узнал о кибератаке на компанию Kaseya. Предполагается, что это сделали хакеры из группировки REvil, очень многие участники которой - русскоязычные. По информации компании Huntress Labs, занимающейся кибербезопасностью, атака затронула не менее 200 компаний.

- Италия вышла в полуфинал Евро-2020. Сборная Италии по футболу обыграла команду Бельгии со счетом 2:1 в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Теперь сборная Италии сыграет в полуфинале против Испании. Встреча пройдет 6 июля в Лондоне.