Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:37Заразились
на 02.07В России 5 561 360+23 218В мире 183 040 227+398 836

Что случилось этой ночью: суббота, 3 июля

Назначение нового ректора ВШЭ, кибератака на компанию Kaseya, победа Италии в полуфинале Евро-2020

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Михаил Мишустин назначил Никиту Анисимова новым ректором ВШЭ. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ. Ярослав Кузьминов, занимавший пост ректора университета с самого момента его основания в 1992 году, избран новым научным руководителем вуза.

- Мужчина умер на Украине после вакцинации Pfizer. В Винницкой области в пятницу вечером скончался 47-летний мужчина, которому в этот день мобильная бригада сделала прививку от COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других лиц, которым сделали прививку из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное.

- Moet Hennessy прекратит поставки в Россию из-за нового закона. В официальном письме российским партнерам компания сообщила об остановке отгрузок шампанского в РФ на неопределенный срок. Это связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", принятыми Госдумой и одобренными Советом Федерации 23 июня. Документ разрешает использовать понятие "шампанское" только в отношении "российского шампанского", произведенного на территории РФ. В Moet Hennessy "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".

- Источник сообщил о задержании мэра Лобни. Информированный источник сообщил, что Евгений Смышляев задержан в рамках расследования уголовного дела по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Подтверждения этой информации из официальных источников пока нет.

- Телеканал NBC узнал о кибератаке на компанию Kaseya. Предполагается, что это сделали хакеры из группировки REvil, очень многие участники которой - русскоязычные. По информации компании Huntress Labs, занимающейся кибербезопасностью, атака затронула не менее 200 компаний.

- Италия вышла в полуфинал Евро-2020. Сборная Италии по футболу обыграла команду Бельгии со счетом 2:1 в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Теперь сборная Италии сыграет в полуфинале против Испании. Встреча пройдет 6 июля в Лондоне.

Новости
Пандемия коронавируса

Индонезийское подразделение Air Asia приостановило полеты из-за COVID-19

Индонезийское подразделение Air Asia приостановило полеты из-за COVID-19

NBC узнал о кибератаке на компанию Kaseya

NBC узнал о кибератаке на компанию Kaseya

Число погибших при обрушении здания во Флориде увеличилось до 22

Число погибших при обрушении здания во Флориде увеличилось до 22

В Мексиканском заливе воспламенился трубопровод

Пандемия коронавируса

Мужчина умер на Украине после вакцинации Pfizer

Мужчина умер на Украине после вакцинации Pfizer

Что произошло за день: пятница, 2 июля

Лукашенко обвинил террористов в попытке подорвать узел связи ВМФ России

Лукашенко обвинил террористов в попытке подорвать узел связи ВМФ России

Лукашенко велел полностью перекрыть границу с Украиной

В парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" началась забастовка

В парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" началась забастовка
Пандемия коронавируса

ВОЗ и ЮНЕСКО сочли необходимым тестировать на COVID-19 в школах

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');