Мишустин назначил Никиту Анисимова новым ректором ВШЭ

Никита Анисимов. Архивное фото Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Никиту Анисимова, руководившего Дальневосточным федеральным университетом, ректором Высшей школы экономики.

"Новым ректором Высшей школы экономики стал Никита Анисимов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает официальный сайт правительства РФ.

Анисимов родился в 1978 году в Химках. В 15 лет поступил в Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. В 24 года защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук.

С 2002 по 2013 год работал в МГУ на различных должностях, в 2011-2013 годах был проректором университета. С 2007 по 2009 год занимал позицию ответственного секретаря Российского совета олимпиад школьников.

В 2013 году Никита Анисимов перешёл в Университет машиностроения (Москва), где был проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора.

С 18 августа 2016 года возглавлял Дальневосточный федеральный университет.

Ярослав Кузьминов, занимавший пост ректора университета с самого момента его основания в 1992 году, избран новым научным руководителем вуза.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании ученого совета НИУ ВШЭ сообщил о назначении ректора Дальневосточного федерального университета Никиты Анисимова и. о. ректора Высшей школы экономики вместо ушедшего в отставку Ярослава Кузьминова.