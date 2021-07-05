Талибан потребовал вывода всех иностранных войск из Афганистана в срок

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Представитель афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) Сухаиль Шахин заявил BBC News, что все иностранные войска должны покинуть Афганистан к установленному сроку. Оставшиеся контингенты других стран будут рассматриваться как оккупанты, добавил Шахин. Его заявление прозвучало на фоне информации о том, что в Афганистане могут остаться около 1 тысячи иностранных военных, большинство из которых - американцы.

Шахин отметил, что дипломаты, неправительственные организации и граждане других государств не будут целями для талибов и им не потребуется никакой защиты.

"Мы не будем представлять никакой угрозы для них", - сказал он, отметив, что Афганистан нуждается в их деятельности.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан в апреле. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

По сообщению The Telegraph, Великобритания намерена сохранить незначительный воинский контингент в Афганистане.

Окончательного решения еще нет, его должен будет принять премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам заседания Совета нацбезопасности в понедельник, пишет издание.

Оно отмечает, что задачей британских военных в Афганистане будет обучение афганских коллег и пребывание в рядах афганской армии в качестве советников.

Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане мятежников из движения "Талибан". С мая они проводят масштабную наступательную операцию и нередко теснят правительственные силы. По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны.

Ранее сообщалось, что более 100 афганских военных под натиском талибов отступили на территорию Таджикистана.

The Telegraph сообщает, что пока все крупные города и поселки остаются под контролем афганского правительства, но темпы продвижения талибов встревожили Вашингтон и его союзников по НАТО. Аналитики прогнозируют, что правительство может пасть в течение 6 - 12 месяцев.

Президент США Джо Байден в пятницу минувшей недели опроверг сообщения СМИ о том, что завершение уже ведущегося вывода американских войск из Афганистана ожидается в ближайшие дни, Вашингтон закончит этот процесс, как и планировалось, к сентябрю, заявил он.

Ранее на прошлой неделе телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника американской администрации, сообщил, что около 1 тысячи военнослужащих США после официального вывода войск могут остаться в стране для оказания помощи в обеспечении безопасности посольства США в Кабуле и аэропорта города.

Контроль над кабульским аэропортом в Вашингтоне связывают с "продолжением дипломатического присутствия" США в Афганистане.