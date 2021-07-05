Власти Марокко ужесточили въезд для россиян из-за COVID-19

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Марокко Межведомственный комитет по мониторингу ситуации с коронавирусом ужесточил въезд для граждан РФ из-за коронавируса. Об этом сообщает агентство Maghreb Arabe Presse.

Россию, наряду с Египтом и Тунисом, внесли в группу "Б" (страны с ухудшением эпидемиологической обстановки). Туристы из этих стран должны показать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Тест должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до въезда.

Российские путешественники, у которых имеется сертификат о получении прививки, одобренной Марокко, могут не находиться на карантине (в марте в Марокко зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V"). Однако вакцинированные туристы также обязаны при въезде в Марокко предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Непривившиеся туристы или те, кто не прошли вакцинацию полностью, будут обязаны находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Повторный ПЦР-тест придется сдать на девятый день.

Эти изменения вступят в силу 6 июля в 23:59 по местному времени.

Власти Марокко не добавили ни одной страны в группу "А" (страны с положительными показателями по ситуации с инфекцией). Приезжающие из государств, входящих в группу "А", должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа. Ранее для этой группы надо было делать ПЦР-тест не ранее чем за 48 часов.

Оперштаб РФ с 10 июня разрешил выполнять регулярные рейсы в Марокко.