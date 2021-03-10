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Вакцину "Спутник V" одобрили в Кении и Марокко

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Кения одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Кения", - говорится в сообщении фонда в среду.

Препарат зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

В свою очередь пресс-служба Минпромторга также сообщила в среду, что "Спутник V" зарегистрирован в Марокко.

"Состоялась регистрация (Emergency Use Autorisation) российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для применения на территории Марокко. Данное решение было озвучено министром здравоохранения Королевства Марокко Халидом Айт Талебом в ходе переговоров с руководством РФПИ", - заявили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что "в настоящее время стороны приступили к согласованию контракта".

"Учитывая роль Королевства среди государств африканского континента, подписание долгосрочного партнерства с марокканской стороной может стать существенным подспорьем в вопросе организации поставок российской вакцины "Спутник V" в другие страны Африки", - говорится в сообщении.

В РФПИ также подтвердили регистрацию вакцины в Марокко.

В настоящее время вакцина "Спутник V" одобрена в 48 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек.

В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 10 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Кения РФПИ Кирилл Дмитриев

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