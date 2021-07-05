Ростуризм сообщил о 89 россиянах, изолированных на Кубе

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - На Кубе на утро 5 июля на изоляции оставались 89 россиян, у которых по прилете оказались положительными ПЦР-тесты на коронавирус, сообщила пресс-служба Ростуризма. С еще 103 россиян обязательство по изоляции сняли.

Изолированные ждут повторного результата ПЦР-тестирования, если он будет отрицательным, они смогут продолжить отдых.

Ростуризм следит за ситуацией и находится на постоянной связи с туроператорами и страховыми компаниями.

Туристы в соцсетях сообщили, что около 200 россиян оказались в изоляции в отелях Кубы после положительных тестов на коронавирус в аэропорту по прилете.