Президент Таджикистана поручил мобилизовать 20 тысяч резервистов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны республики мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном, сообщила вечером в понедельник пресс-служба главы государства.

В понедельник президент Таджикистана провел заседание Совета безопасности с участием постоянных членов Совета безопасности, руководителей силовых структур и правоохранительных органов.

На заседании был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности в приграничных районах и принятия мер по усилению охраны государственной границы в связи с обострением ситуации на границе Таджикистана и Афганистана. Были заслушаны доклады о ситуации на госгранице командующего Пограничными войсками Раджабали Рахмонали и министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзода.

Структурам поручено усилить потенциал охраны границы и направить дополнительные войска в районы, где требуется усиление защиты. Глава государства также поручил уделить особое внимание предотвращению нарушений на государственной границе, в том числе предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.

В результате боевых действий на севере Афганистана в ночь на 5 июля под натиском боевиков движения "Талибан" (запрещено в России) на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных. В воскресенье вечером на территорию Таджикистана под натиском боевиков отступили 94 афганских военных, а в субботу - более 300.

В понедельник состоялся телефонный разговор президентов России и Таджикистана, в ходе которого Владимир Путин выразил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ на фоне непростой ситуации на таджикско-афганской границе, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств подчеркнули, что таджикско-афганский участок границы имеет стратегическое значение в плане обеспечения безопасности южных рубежей ОДКБ и Содружества. В этой связи, отметили в пресс-службе президента Таджикистана, были обсуждены вопросы укрепления охраны таджикско-афганской границы, а также оказания материально-технической помощи и содействия пограничным силам Таджикистана в этом деле.