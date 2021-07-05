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Кремль заявил об отсутствии планов вводить войска в Афганистан

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Москва не обсуждает с афганским руководством вопрос о вводе в эту страну воинского контингента, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Никаких обсуждений на этот счет не ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли в планах Москвы ввода войск в Афганистан.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что ситуация в Афганистане после вывода оттуда войск США и их союзников вызывает обеспокоенность, поскольку обстановка дестабилизируется.

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На вопрос журналистов, планирует ли Россия отправить в Таджикистан на границу с Афганистаном контингент, Песков сказал: "На счет дополнительного контингента сказать не могу".

"По мере того, как будет развиваться ситуация - а она развивается не лучшим образом - будут приниматься нашими военными, пограничниками какие-то решения", - сказал Песков, комментируя ситуацию на таджико-афганской границе.

"В целом мы уже неоднократно говорили и повторяли, что после выхода американцев и их союзников из Афганистана развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности. Мы наблюдаем и констатируем, что, к сожалению, происходит дестабилизация", - подчеркнул Песков.

Ранее в понедельник пресс-центр пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил, что в ночь с 4 на 5 июля под натиском боевиков движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных.

Также сообщалось, что в ночь на понедельник талибы взяли под полный контроль несколько уездов афганской провинции Бадахшан, имеющих общую границу с Таджикистаном.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан в апреле. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

Дмитрий Песков Афганистан

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