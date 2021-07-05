Талибы пока не планируют штурмовать столицы афганских провинций

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Мятежники из движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявили, что на данный момент не планируют захватывать столицы афганских провинций, сообщает в понедельник агентство EFE.

"Наша задача - завершить выполнение планов по взятию под контроль ряда дорог, округов", - сказал агентству представитель талибов Забихулла Муджахид.

Он пояснил, что захват административных центров провинций сейчас - неактуальный вопрос, так как талибы не хотят ставить под угрозу жизнь мирных жителей.

"В таких городах - многочисленное население, там у людей - много собственности, есть много объектов инфраструктуры", - добавил Муджахид. По его словам, в случае штурма больших городов, "было бы много смертей, много разрушений".

Талибы еще до старта ранее в этом году вывода из Афганистана коалиции во главе с НАТО начали активно захватывать территории. В основном, речь идет о малонаселенных районах. Эта операция продолжилась и после начала вывода иностранных войск. В ряде случаев бойцы движения "Талибан" подошли вплотную к столицам афганских провинций.