Медик предупредил о повышенном риске инфарктов и инсультов в жару

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В жару существует вероятность возникновения инфарктов и инсультов, в группе риска находятся пожилые и граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщил "Интерфаксу" директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

"В аномальную жару действительно повышается риск возникновения инфарктов и инсультов, это связано с тем, что сгущается кровь и повышается артериальное давление, риск тромбообразования становится выше", - сказал Петриков.

Кроме того, по словам Петрикова, риск возникновения инфарктов и инсультов увеличивают наличие артериальной гипертензии, нарушения ритма сердца, ожирение, курение и другое.

"При аномальной жаре пациенты с инфарктами и инсультами поступают к нам чаще, чем в другие дни. В основном это пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые к тому же не соблюдали правила поведения в жару. Например, употребляли алкоголь или занимались физическим трудом в самые жаркие часы", - подчеркнул он.