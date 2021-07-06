Лавров заявил, что РФ готова обсудить производство "Спутника V" в Индонезии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Россия готова обсуждать возможность производства вакцины "Спутник V" на территории Индонезии, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно же, мы обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Наши позиции по этому вопросу преимущественно совпадают. (...) Мы отметили нашу готовность к плотному сотрудничеству с Индонезией по вопросам возможности не только поставок вакцин, но и обсуждения вопроса локализации ее производства на территории Индонезии", - сказал Лавров на пресс-конференции в Джакарте по итогам переговоров с индонезийской коллегой.

Ранее сообщалось, что Индонезия со вторника, 6 июля, ужесточает правила въезда для иностранных туристов, которым нужно будет предъявить сертификат о полной вакцинации, сдать два ПЦР-теста и проводить восьмидневный карантин. Офис по туризму подчеркивал, что российская вакцина "Спутник V" не признана на территории Индонезии и не позволяет въезжать в страну.