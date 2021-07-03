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Индонезийское подразделение Air Asia приостановило полеты из-за COVID-19

Индонезийское подразделение Air Asia приостановило полеты из-за COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Индонезийское подразделение авиакомпании Air Asia с 6 июля сроком на месяц временно прекращает полеты, чтобы поддержать усилия правительства по ограничению роста числа случаев COVID-19, сообщила компания в субботу.

В заявлении, опубликованном в твиттере, авиакомпания посоветовала пассажирам перенести полеты или подать заявку на возврат средств.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Индонезии выявлено более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом и 59,5 смертельных случаев от связанных с инфекцией заболеваний.

Ранее сообщалось, что власти Индонезии зафиксировали антирекорд заражений коронавирусом. При этом местные эксперты полагают, что пик этой волны коронавируса наступит в течение двух-трех недель.

Хроника 09 января 2020 года – 03 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Индонезия COVID-19 Air Asia коронавирус

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