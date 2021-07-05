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Индонезия со вторника ужесточит правила въезда для иностранцев

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Индонезия со вторника, 6 июля, ужесточает правила въезда для иностранных туристов, теперь им нужно будет предъявить сертификат о полной вакцинации, сдать два ПЦР-теста и провести восьмидневный карантин, сообщает офис по туризму страны.

Тесты надо будет сдавать в день прилета и через неделю после прибытия в страну, говорится в сообщении. Карантин туристы будут проходить в специальных отелях.

Офис по туризму также подчеркивает, что российская вакцина "Спутник V" не признана на территории Индонезии и не позволяет въезжать в страну.

Кроме того, по данным турофиса, с 3 по 21 июля закрыты все туристические направления и зоны отдыха Индонезии.

"Как надеется министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандьяга Уно, принятые меры по ограничению внутреннего и международного туризма помогут улучшить ситуацию в Индонезии и значительно сократить число новых случаев заболеванием COVID-19. Согласно планам индонезийского правительства, открытие острова Бали и других направлений будет зависеть от ряда факторов, в числе которых успешные темпы вакцинации 70-80% индонезийского населения", - говорится в сообщении.

В Индонезии 4 июля было выявлено более 27 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Всего заболели 2,3 млн человек, 60 тыс. умерли.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 05 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Индонезия Коронавирус Спутник V

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