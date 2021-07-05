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Brent подешевела до $76,07 за баррель

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти немного снижаются 5 июля в ожидании решений ОПЕК+. Переговоры министров стран ОПЕК+ об изменении объемов добычи с августа, начавшиеся на прошлой неделе, были отложены на понедельник.

По данным Bloomberg, большинство стран-участниц соглашения поддерживает увеличение производства нефти на 400 тысяч баррелей в сутки (б/с) с августа и продление сделки до конца 2022 года. Исключением стали ОАЭ, которые настаивают на изменении своей референтной базы снижения добычи с 3,168 до 3,8 млн б/с, а также не поддерживают продление сделки ОПЕК+.

"Целая группа против одной страны, что печально, но это реальность", - заявил Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

К 8:05 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,13%), до $76,07 за баррель. За торги пятницы контракт подорожал на $0,33 (0,4%) - до $76,17 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,09 (0,12%), до $75,07 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,07 (0,1%) - до $75,16 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1,5%.

"Рынок нервозен, и это понятно, учитывая, что сплоченность стран ОПЕК, кажется, ослабляется, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Дэниел Хайнс. - Нефтяной рынок в сложном положении. Даже в случае небольшого наращивания добычи ОПЕК+ запасы нефти продолжат сокращаться во втором полугодии текущего года".

Brent WTI ОПЕК ОАЭ Саудовская Аравия Абдулазиз бен Сальман

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