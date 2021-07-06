Доллар подешевел на 8 копеек

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Рубль слабо растет к доллару и евро утром во вторник на "Московской бирже" вслед за ростом котировок нефти эталонных марок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,36-73,46 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 8 копеек, до 73,38 рубля. Евро подешевел на 2 копейки, до 87,1375 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 5,3 копейки к уровню закрытия 5 июля, до 79,57 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,6 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 11,03 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно укрепляется к доллару и евро на старте торгов 6 июля в связи с позитивной динамикой котировок нефти. Как сообщалось, в понедельник встреча министров ОПЕК+ вновь не состоялась и перенесена не неопределенный срок. Альянс за три дня не смог договориться об увеличении нефтедобычи с августа из-за позиции ОАЭ. Страна не против увеличения добычи, но хочет изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн б/с.

К 7:01 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на нефть Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,44%, до $77,5 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к тому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 2,05%, до $76,7 за баррель.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,34%, китайский CSI300 снижается на 0,59%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 остается вблизи значений на закрытие предыдущей сессии.

В США понедельник был нерабочим днем, так как День независимости, отмечающийся 4 июля, пришелся на выходной. При этом в центре внимания рынка на этой неделе - протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован в среду в 21:00 по Москве.