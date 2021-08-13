Отец Бритни Спирс согласился отказаться от роли ее опекуна

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Отец певицы Бритни Спирс направил в суд документы, в которых выразил согласие отказаться от роли ее опекуна, сообщают TMZ и Variety со ссылкой на материалы суда. Адвокат певицы Мэтью Розенгарт назвал это "крупной победой" клиентки.

Джейми Спирс также указал, что готов сотрудничать с судом и адвокатами дочери, чтобы обеспечить передачу дел. При этом срок своего отказа от опеки он не указал. Как уточняет Variety, в его заявлении говорится, что нет оснований для его немедленного отказа от дел и, напротив, еще кое-что нужно урегулировать. В документе также говорится, что Джейми Спирс стал мишенью необоснованных нападок, но при этом он считает, что его публичная схватка с дочерью из-за опекунства будет не в ее интересах.

Как сообщает Insidеr, отец певицы также указал, что она употребляет наркотики и у нее проблемы с психикой. В этом же документе он отметил, что мать Бритни мало участвовала в делах дочери за последние 13 лет, передает TMZ. Ранее мать певицы Линн заявили суду, что Джейми Спирс ставит собственные интересы выше интересов их дочери.

Бритни Спирс находится под опекой с 2008 года. Тогда после череды срывов суд признал ее частично недееспособной и назначил ей опекунов для контроля за ее работой и финансами, а также образа жизни и здоровья. Среди опекунов с самого начала был ее отец Джеймс Спирс. С сентября 2019 года Спирс контролировал только финансы и работу дочери, а ее здоровьем и личной жизнью занималась юрист Джоди Монтгомери.

В ноябре 2020 года адвокат Бритни Сэмьюэл Ингэм III подал иск о лишении ее отца статуса ее опекуна. Он указал, что его клиентка боится отца и не будет выступать, если суд не выведет ее из-под его финансовой опеки. Тогда судья Бренда Пенни отклонила это требование, но назначила финансовую компанию Bessemer Trust со-опекуном певицы.

Ингэм подал новый иск о том, чтобы Bessemer Trust остался единственным опекуном Бритни. В июне певица выступила в суде и эмоционально попросила избавить ее от опеки отца. Она пожаловалась, что ее заставляют выступать, а когда она отказывается - закармливают таблетками, что ей не разрешают завести ребенка и что отец полностью ее контролирует, злоупотребляя опекунскими правами.

Тогда суд временно решил оставить Джейми Спирса опекуном дочери.

После выступления Бритни Спирс в суде от работы с ней решил отказаться Bessemer Trust, продюсер Ларри Рудольф, который работал с ней с 1998 года, а также адвокат Сэмьюэл Ингэм III.