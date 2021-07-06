Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:27Заразились
на 06.07В России 5 658 672+23 378В мире 184 158 258+376 427

Пентагон заявил, что российские учения не помешали маневрам Sea Breeze

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российские военные, проводя учения во вторник, не мешали проведению маневров Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров, заявил во вторник представитель Пентагона Джон Кирби.

В РоссииВоенные провели учения с С-400 на юге РФ на фоне маневров Sea BreezeЧитать подробнее

"Никаких помех в проведении Sea Breeze не было", - сказал он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о том, помешали ли проведению этих маневров российские учения с пуском ракет С-400.

"Действия России не влияли на нашу способность проводить учения Sea Breeze", - добавил Кирби.

Ранее во вторник сообщалось, что Южный военный округ провел в Краснодарском крае учения по обороне объектов Черноморского флота с электронными пусками ракет систем ПВО С-400 "Триумф".

Маневры прошли на фоне черноморских учений Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.

По сообщению Черноморского флота, в ходе тактико-специального учения военнослужащие провели тренировку по отражению массированного ракетного удара условного противника. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" совершили марш в позиционные районы, где отработали алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнили электронные пуски ракет для их уничтожения.

На учении отработано прикрытие критически важных объектов Черноморского флота от средств воздушного нападения условного противника, сказали военные.

"Всего в мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, и более 30 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении Черноморского флота.

Ожидается, что маневры Sea Breeze продлятся до 10 июля.

В них задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности участвуют военные из 32 стран.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений отрабатываются боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

США НАТО Россия Черное море Sea Breeze

Новости по теме

Новости

Росатом готов к переговорам с инвесторами по проекту Балтийской АЭС

Таллин счел "постановкой" задержание эстонского консула в Петербурге

Во Франции всерьез обеспокоены штаммами COVID "дельта" и "эпсилон"

Во Франции всерьез обеспокоены штаммами COVID "дельта" и "эпсилон"

В Средиземное море зашел еще один британский авианосец

В Средиземное море зашел еще один британский авианосец

Сервис такси Didi не послушался совета регулятора отложить IPO

Сервис такси Didi не послушался совета регулятора отложить IPO

В Абхазии российскую туристку и троих ее детей унесло в море

Военные РФ провели учения в Таджикистане на фоне обострения обстановки в Афганистане

Пандемия коронавируса

В Турции выявлены три случая заражения штаммом COVID "дельта плюс"

Болгария ужесточила правила въезда для россиян с прививкой от COVID-19

Болгария ужесточила правила въезда для россиян с прививкой от COVID-19

Bugatti будут владеть хорватская Rimac и Porsche

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');