Ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" вошли в Черное море

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" в понедельник, пройдя Босфор, вернулись в Черное море, сообщили стамбульские наблюдатели, публикующие фотографии прохождения кораблей через пролив.

Таким образом, российские военные усиливают группировку кораблей в Черном море за счет ракетного крейсера "Москва" и фрегата с крылатыми ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен", которые возвращаются после учений из Средиземного моря. Там они находились всего 17 дней.

Ранее в понедельник военные сообщили, что корабли совершают переход из Средиземного моря в пункт постоянного базирования Севастополь. "После прибытия в Севастополь корабли пополнят материальные запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки сил флота", - сообщил Черноморский флот.

В Черном море проходят крупные маневры Sea Breeze с участием кораблей США, других членов НАТО и их партнеров.

Российские военные следят за учениями Sea Breeze, сообщил 28 июня Национальный центр управления обороной РФ.

В маневрах Sea Breeze задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности участвуют военные из 32 стран.

По сообщению шестого оперативного флота США, в ходе учений отрабатываются боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

26 июня в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В Черном море с 14 июня по 2 июля также находились британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова, заявил ранее журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Я думаю, он (корабль, - "ИФ") в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами", - сказал он. "Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - отметил премьер.

29 июня в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море. По данным военных Нидерландов, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки.

Российские военные это опровергли. Российские самолеты были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение госграницы РФ, нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив, заявили тогда в Минобороны РФ.