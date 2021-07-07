Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:15Заразились
на 06.07В России 5 658 672+23 378В мире 184 567 320+409 062

Военные РФ проведут учебные артиллерийские стрельбы в Крыму на фоне Sea Breeze

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Армейский корпус Черноморского флота проведет на полигоне в Крыму учения с артиллерийскими стрельбами на фоне маневров Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО и их союзники.

Лагерный сбор ракетных войск и артиллерии продлится до середины июля. В нем участвуют более 800 военнослужащих из состава артиллерийских подразделений Черноморского флота, сообщила пресс-служба флота в среду.

По словам военных, в учениях задействовано более 150 единиц военной и специальной техники.

Завершением лагерного сбора станет проведение артиллерийских стрельб с отработкой различных тактических приемов ведения боя артиллерийскими подразделениями.

В РоссииВоенные провели учения с С-400 на юге РФ на фоне маневров Sea BreezeЧитать подробнее

В учениях задействованы реактивные системы залпового огня "Град", 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 120-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 "Нона-С", а также миномёты "Сани" и "Поднос".

6 июля пресс-служба командования морской пехоты Украины сообщила о начале активной фазы берегового компонента Sea Breeze.

По данным пресс-службы, в береговой части маневров участвуют военнослужащие отдельного батальона морской пехоты Украины, морской пехоты США, вооруженных сил Грузии, Молдавии, пограничной службы Украины.

Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze, сообщил 28 июня Национальный центр управления обороной РФ.

Учения Sea Breeze

Ожидается, что маневры Sea Breeze продлятся до 10 июля.

В Sea Breeze задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности участвуют военные из 32 стран.

26 июня в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Инциденты с Defender и Evertsen

В Черном море с 14 июня по 2 июля находились британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

В миреПентагон заявил, что российские учения не помешали маневрам Sea BreezeЧитать подробнее

2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные будут внимательно отслеживать Sea Breeze и реагировать на угрозы. "Несмотря на то, что учение по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря", - сказал тогда Конашенков. 23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова, заявил ранее журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Я думаю, он (корабль - ИФ) в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами", - сказал он. "Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - отметил премьер.

29 июня в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море. По данным военных Нидерландов, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки.

Российские военные это опровергли. Самолеты были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение госграницы РФ, нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив, заявили тогда в Минобороны РФ.

Крым Sea Breeze ВМФ РФ

Новости по теме

Новости

Дефицит заказов от РЖД создал для "Синары" риски массовых увольнений

У захватившего отделение Сбербанка в Тюмени были проблемы с психикой

Захватчик заложников в банке в Тюмени сдался полиции

Захватчик заложников в банке в Тюмени сдался полиции

Обнаружены тела девяти погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

Россиянам снова стали предлагать горящие туры

С захватчиком заложников в тюменском Сбербанке ведут переговоры

В Подмосковье мужчина убил полицейского за сделанное замечание

В Подмосковье мужчина убил полицейского за сделанное замечание

В Тюмени пришедший в банк мужчина захватил двух человек в заложники

В Тюмени пришедший в банк мужчина захватил двух человек в заложники

Что случилось этой ночью: среда, 7 июля

Источник сообщил о задержании главы фонда ОМС Томской области

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');