Тропический шторм "Эльза" обрушился на Кубу

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Эльза" пронесся над западной Кубой недалеко от Гаваны с сильным дождем и ветром в понедельник вечером, сообщает Associated Press.

Он прошел над сельскими районами к востоку от Гаваны и достиг национального парка Сьенега-де-Сапата. К вечеру порывы ветра достигали 85 км/час. В качестве меры предосторожности кубинские власти эвакуировали 180 тыс. человек из-за возможного сильного наводнения в результате шторма, который уже обрушился на несколько Карибских островов и унес жизни по меньшей мере трех человек.

Синоптики сообщили, что стихия пройдет над Флоридой-Кис во вторник, в среду шторм пронесется над центральным побережьем Мексиканского залива.

Ранее сообщалось о том, что Ураган "Эльза" сформировался в Атлантическом океане и движется к США. Он достиг Гаити и Доминиканской Республики 3 июля. За день до первых смертельных случаев, когда "Эльза" с урагана первой категории ослабла до уровня тропического шторма, стихия обрушилась на несколько островов в Карибском море. По данным Национального центра ураганов в Майами, скорость ветра достигала 110 км/ч. В 15 округах Флориды действует режим ЧС из-за приближения "Эльзы".