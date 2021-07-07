РФ готова использовать военную базу в Таджикистане для защиты союзников

Сергей Лавров отметил "тенденцию к стремительному ухудшению" обстановки в Афганистане

Сергей Лавров Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Россия готова задействовать возможности своей военной базы в Таджикистане для обеспечения безопасности своих союзников ОДКБ в связи с ситуацией в Афганистане, которая стремительно ухудшается на фоне вывода из этой страны войск США и НАТО, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе, в контексте поспешного вывода американских и натовских войск", - сказал Лавров на пресс-конференции в столице Лаоса.

Он отметил, что за время своего присутствия в Афганистане США и НАТО не добились зримых результатов в плане стабилизации там ситуации.

Министр подчеркнул, что обязательства России в рамках ОДКБ "полностью остаются в силе", а также напомнил, что представители секретариата организации "посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать постоянному совету ОДКБ".

"Мы будем делать, все, в том числе, используя возможности нашей военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников", - заявил Лавров.

США и их союзники по НАТО весной начали вывод своих войск из Афганистана. К настоящему моменту более 90% американских военных покинули Афганистан. Наблюдатели опасаются дальнейшего укрепления позиций террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане после ухода оттуда иностранных военных.

В последние месяцы талибы проводят наступательную операцию, в ходе которой им удалось захватить новые территории. При этом мятежники заверяют, что пока не планируют штурмовать столицы афганских провинций, так как не хотят жертв среди мирных граждан.