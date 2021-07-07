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РФ готова использовать военную базу в Таджикистане для защиты союзников

Сергей Лавров отметил "тенденцию к стремительному ухудшению" обстановки в Афганистане

РФ готова использовать военную базу в Таджикистане для защиты союзников
Сергей Лавров
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Россия готова задействовать возможности своей военной базы в Таджикистане для обеспечения безопасности своих союзников ОДКБ в связи с ситуацией в Афганистане, которая стремительно ухудшается на фоне вывода из этой страны войск США и НАТО, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе, в контексте поспешного вывода американских и натовских войск", - сказал Лавров на пресс-конференции в столице Лаоса.

Он отметил, что за время своего присутствия в Афганистане США и НАТО не добились зримых результатов в плане стабилизации там ситуации.

Министр подчеркнул, что обязательства России в рамках ОДКБ "полностью остаются в силе", а также напомнил, что представители секретариата организации "посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать постоянному совету ОДКБ".

"Мы будем делать, все, в том числе, используя возможности нашей военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников", - заявил Лавров.

США и их союзники по НАТО весной начали вывод своих войск из Афганистана. К настоящему моменту более 90% американских военных покинули Афганистан. Наблюдатели опасаются дальнейшего укрепления позиций террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане после ухода оттуда иностранных военных.

В последние месяцы талибы проводят наступательную операцию, в ходе которой им удалось захватить новые территории. При этом мятежники заверяют, что пока не планируют штурмовать столицы афганских провинций, так как не хотят жертв среди мирных граждан.

Россия Таджикистан Афганистан США Талибан Сергей Лавров

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