Военные РФ провели учения в Таджикистане на фоне обострения обстановки в Афганистане

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ударные и транспортно-боевые вертолеты российской военной базы в Таджикистане провели учение с пусками ракет на фоне обострившейся обстановке в Афганистане.

"В Таджикистане в ходе летно-тактического учения экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1 201-й военной базы нанесли ракетный удар по группировке условного незаконного вооруженного формирования", - сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа.

По словам военных, в летно-тактическом учении задействовали два ударных вертолета Ми-24 и два транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1, около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

Летчики отправились с аэродрома Гиссар к месту скопления живой силы условного противника, выполнив скрытый подлет к району учений. В составе боевых пар на высоте около 50 м над землей они выпустили неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса "воздух-поверхность". "В результате авиационного удара более 15 наземных целей, имитирующих колонну автомобилей, огневые точки, схроны с оружием и боеприпасами были уничтожены", - сообщил Центральный военный округ.

Россия в случае необходимости готова предпринять дополнительные усилия по содействию Таджикистану в обеспечении безопасности на границе с Афганистаном, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в северном Афганистане. Там достаточно напряженная обстановка, поскольку уже, по некоторым данным, до 70% границы с Таджикистаном контролируется движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ)", - сказал он.

"У нас в Таджикистане, как вы знаете, размещена 201-я российская военная база, которая оснащена всем необходимым, чтобы оказать содействие Таджикистану в случае необходимости. Если потребуются дополнительные усилия, то они будут предприняты", - сказал Руденко.

Ситуация в Афганистане

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане "Талибана". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны. Сообщается, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Афганистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

Российская военная база в Таджикистане

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Как сообщал "Интерфакс", в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").