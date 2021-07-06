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Более 90% американских военных покинули Афганистан

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Процесс вывода американских военных из Афганистана завершен более чем на 90%, сообщают во вторник американские СМИ.

По их информации, такие данные распространил Пентагон.

США и их партнеры намерены до 11 сентября 2021 завершить процесс вывода своего контингента с афганской территории.

Наблюдатели опасаются, что после того, как иностранные войска покинут Афганистан, там еще больше могут активизироваться мятежники из террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ).

В последние месяцы талибы проводят наступательную операцию, в ходе которой им удалось захватить новые территории. При этом мятежники, как сообщалось, заверяют, что пока не планируют штурмовать столицы афганских провинций, так как не хотят жертв среди мирных граждан.

США Пентагон Афганистан Талибан

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