Индонезия ужесточила COVID-ограничения

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Власти Индонезии из-за роста летальных исходов ужесточили ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса COVID-19, сообщают в среду западные СМИ.

По их данным, новые ограничения в частности предусматривают принудительный перевод сотрудников на удаленный режим работы, а также ограничение часов работы ресторанов и магазинов. В районах с наибольшим риском заражения закроются храмы.

Меры затронут почти всю территорию страны.

Ранее правительство Индонезии ужесточило ограничения в Джакарте.

Всего за время пандемии в Индонезии зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 61 тыс. человек скончались, более 1,9 млн пациентов выздоровели.