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Литва вышлет из Вильнюса большинство белорусских дипломатов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Литвы в среду объявило о высылке основной части дипломатического персонала, работающего в посольстве Белоруссии в Вильнюсе, в ответ на аналогичный шаг Минска.

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Литва разрешила Белоруссии оставить в стране одного консульского работника и трех технически-административных работников, передает агентство BNS.

Минск из-за недружественных действий Вильнюса сократит до минимума дипломатическое представительство Литвы в Белоруссии, сообщили накануне, 6 июля, в министерстве иностранных дел республики по итогам вызова в МИД временного поверенного в делах Литовской Республики в Белоруссии Асты Андияускене.

"До временного поверенного в делах доведена информация о решении Беларуси сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в нашей стране на период до отмены ею вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью", - говорилось в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

Андияускене была вызвана в МИД "в связи с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии.

"Литовскому дипломату указано, в частности, на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса т.н. "Белорусского демократического представительства" в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом. Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество", - говорится в сообщении.

Решение МИД Литвы в Минске считают "ничтожным по своим международно-правовым основаниям и последствиям". "Придание заведомо нелегитимным структурам мнимого официального статуса так и останется иллюзорной попыткой сформировать параллельную реальность", - заявили в МИД Белоруссии.

5 июля стало известно, что офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о признании офиса Тихановской официальным представительством белорусской демократии.

Габриэлюс Ландсбергис Литва Белоруссия Вильнюс

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