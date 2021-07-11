Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Вильнюс отказал Минску в выдаче экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

"Пришли документы, могу официально подтвердить об отказе Литвы в ее (Тихановской - ИФ) выдаче", - сказал Швед в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье вечером.

"Но в этом отказе нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали. Правовых оснований мы в этом не увидели", - добавил генпрокурор Белоруссии.

Он подчеркнул: "Мы принимаем все возможные правовые меры к тому, чтобы преступники выдавались белорусскому правосудию". "У нас очень хорошие результаты в этой работе с российскими коллегами, за что мы им очень благодарны. Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства", - отметил Швед.

Что касается партнеров из других стран, продолжил он, "то мы направили и направляем соответствующие документы". "Пока реакции не наблюдаем за исключением гражданки Тихановской", - сказал генпрокурор.

Тихановская участвовала в президентских выборах после отказа ЦИК Белоруссии зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Ранее офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве. В ЕС Тихановскую признают одним из представителей Белоруссии, с ней встречались президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. В Белоруссии с начала апреля она и еще 15 человек числятся в перечне причастных к террористической деятельности.

Минск из-за недружественных действий Вильнюса сократит до минимума дипломатическое представительство Литвы в Белоруссии. В ответ Литва объявила о высылке основной части дипломатического персонала, работающего в посольстве Белоруссии в Вильнюсе.