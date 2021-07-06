Белоруссия решила сократить до минимума диппредставительство Литвы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минск из-за недружественных действий Вильнюса сократит до минимума дипломатическое представительство Литвы в Белоруссии, сообщили в министерстве иностранных дел республики во вторник по итогам вызова в МИД Временного поверенного в делах Литовской Республики в Белоруссии Асты Андияускене.

"До Временного поверенного в делах доведена информация о решении Беларуси сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в нашей стране на период до отмены ею вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью", - говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

Андияускене была вызвана в МИД "в связи с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой", отметили во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии.

"Литовскому дипломату указано, в частности, на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса т.н. "Белорусского демократического представительства" в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом. Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество", - говорится в сообщении.

Решение МИД Литвы в Минске считают "ничтожным по своим международно-правовым основаниям и последствиям". "Придание заведомо нелегитимным структурам мнимого официального статуса так и останется иллюзорной попыткой сформировать параллельную реальность", - заявили в МИД Белоруссии.

Там добавили, что белорусская сторона предпримет усилия по поиску способов минимизации последствий негативных решений литовского правительства на граждан Литвы и найдет способ к продолжению и сохранению взаимодействия, а также традиционно добрососедских отношений с дружественным литовским народом.

Накануне сообщалось, что офис экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о признании офиса Тихановской официальным представительством белорусской демократии.

О Тихановской

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан во время пикета по сбору подписей за выдвижение Тихановской в Гродно. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем белорусские власти объявили действующего главу государства Александра Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Тихановская и вся белорусская оппозиция не признали итоги выборов. 10 августа Тихановская приехала в Центризбирком подавать жалобу с требованием пересчёта голосов и перестала выходить на связь. 11 августа стало известно, что она находится в Литве. Как пояснила её доверенное лицо Ольга Ковалькова, Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, и у неё не было выбора.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии. С ней встречались, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В начале апреля 2021 года комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан республики в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.