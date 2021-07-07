Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:00Заразились
на 07.07В России 5 682 634+23 962В мире 184 612 003+453 745

ВОЗ призвала к особой осторожности страны, полностью снимающие COVID-ограничения

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительства стран в случаях полной отмены ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, должны проявлять особую осторожность, заявили в среду во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, власти в подобных случаях должны быть "чрезвычайно аккуратны".

"Каждая страна имеет право снять ограничения тем или иным образом", - сказал он, комментируя решение Великобритании снять все ограничения, несмотря на рост заболеваемости COVID-19.

"Но распространение (вируса - ИФ) будет увеличиваться, когда вы снимаете ограничения" - предупредил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 5 июля, подтвердил, что с 19 июля должны возобновить работу все предприятия страны, будут сняты ограничения на собрания людей, будет отменена обязанность ношения масок. Власти принимают такие меры на фоне повысившейся заболеваемости COVID-19 на британской территории. Эксперты связывают ее с распространением штамма коронавируса "дельта".

Хроника коронавируса. Июль.

10
Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом
Хроника 09 января 2020 года – 07 июля 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Майк Райан Коронавирус Великобритания

Новости

В Гаити объявили военное положение после убийства президента

В Гаити объявили военное положение после убийства президента
Дипломатическое противостояние

Эстония в качестве зеркального ответа вышлет из страны дипломата РФ

Эстония в качестве зеркального ответа вышлет из страны дипломата РФ

Задержанный в Белоруссии журналист Протасевич начал вести твиттер

Задержанный в Белоруссии журналист Протасевич начал вести твиттер

В Средиземноморье из-за притока туристов начался рост COVID-заболеваемости

В Средиземноморье из-за притока туристов начался рост COVID-заболеваемости

Международный аэропорт Гаити закрыт после убийства президента

Ту-22М3 совершили полет над Чёрным морем на фоне учений НАТО

Великобритания намерена удвоить число зенитных ракет на своих эсминцах

Великобритания намерена удвоить число зенитных ракет на своих эсминцах

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Афганский министр обороны заявил, что война в стране вступила в критическую фазу

Контейнеровоз Ever Given спустя три месяца покинул "штрафстоянку"

Контейнеровоз Ever Given спустя три месяца покинул "штрафстоянку"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');