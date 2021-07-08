Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 185 млн

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в мире на утро четверга составило 185 039 960, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число от связанных с COVID-19 заболеваний погибли 4 001 782 человека.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 770 444 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 606 218.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 709 557, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 405 028.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 18 909 037 заболевших, умерло 528 540 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 515,5. В США на 1 млн жителей скончалось 1 8687 человек, в Индии - 291, Бразилии - в 2 469.