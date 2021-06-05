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Жительница Колорадо выиграла $1 млн в лотерее среди вакцинированных

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Салли Слайгер, жительница штата Колорадо в США, выиграла $1 млн в лотерее среди привитых от COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.

Хроника коронавируса. Июнь.

Всего штат должен будет разыграть пять таких призов. Для участия в розыгрыше нужно привиться хотя бы одной дозой одобренных вакцин и быть не моложе 18 лет.

По словам победительницы, с помощью выигрыша она увеличит пенсионные накопления и поможет своим детям.

В Колорадо также будут разыгрываться стипендии по $50 тысяч, которые смогут получить 25 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет, которые привились от коронавируса.

Лотерея была устроена для ускорения вакцинации и также проводится в других штатах, в частности в Огайо и Калифорнии.

Ранее идею проведения лотереи в Огайо с использованием федеральных средств поставила под сомнение лидер демократов в палате представителей штата Эмилия Сайкс. "Использование в розыгрыше миллионов долларов из фонда по борьбе (с пандемией) - серьезное злоупотребление деньгами, которые можно было бы выделить на решение этого продолжающегося кризиса", - передавал слова Сайкс телеканал ABC News.

Власти Москвы также могут ввести меры поддержки для того, чтобы привлечь горожан на вакцинацию, возможно, это будет лотерея. Об этом 4 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Хроника 09 января 2020 года – 05 июня 2021 годаПандемия коронавируса
США коронавирус Колорадо

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