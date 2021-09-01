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Челябинским студентам пообещали за прививку бесплатную подписку на сервисы Сбербанка

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Студенты вузов Челябинской области, которые сделают прививку от коронавируса, получат на три месяца бесплатный доступ к цифровым сервисам по подписке СберПрайм, сообщил в Южно-Уральском госуниверситете губернатор области Алексей Текслер. Это же коснется студентов, которые уже привились.

Промокод при вакцинации получат все студенты, вне зависимости от формы обучения, добавил чиновник.

Он считает, что это мотивирует студентов прививаться.

Сбербанк поддержал эту инициативу, отметила пресс-служба Текслера. Управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов через пресс-службу назвал студентов "главным двигателем прогресса" и добавил, что им очень важно привиться от COVID-19.

В акции будут участвовать крупнейшие вузы региона. С 1 сентября на их территории организованы пункты вакцинации от коронавируса, график работы которых опубликуют на сайтах вузов.

Студенты, сделавшие прививку на других площадках, например, в поликлиниках или ТРК, также смогут получить промокод в своем вузе, добавили в пресс-службе.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что на 31 августа от коронавируса были привиты около 12% студентов по всей России.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Челябинская область Сбербанк Алексей Текслер коронавирус Денис Чугунов

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