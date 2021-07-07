"Роскосмос" предупредил о скором сближении МКС с космическим мусором

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - 8 июля к МКС приблизится космический мусор, минимальное расстояние между станцией и этим объектом составит 4,5 км, сообщил "Роскосмос" со ссылкой на данные Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) ЦНИИмаш.

Если возникнет опасная ситуация, за 28 либо за шесть часов до сближения будет принято решение о коррекции орбиты станции. Пока сближение ожидается в 16:16 четверга по московскому времени.

Автоматизированная система продолжает непрерывное наблюдение за ситуацией.

"Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным объектом ("космический мусор") до 4,8 км с умеренной вероятностью. 10^-5 - порог, когда наступает время нервничать. Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения", - сообщил в Telegram гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.