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Мэр Йоханнесбурга умер от последствий COVID-19

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мэр Йоханнесбурга Джеффри Махубо умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщила изданию The South African его пресс-секретарь. Мэру было 53 года.

В конце июня Махубо получил положительный результат теста на коронавирус. Чиновника госпитализировали 3 июля.

На момент заражения Махубо, в ЮАР не начинали вакцинацию граждан моложе 60 лет.

С июля запись на прививку открыли для граждан в возрасте от 50 до 59 лет.

Хроника коронавируса. Июль.

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Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире
Хроника 09 января 2020 года – 09 июля 2021 годаПандемия коронавируса
ЮАР Йоханнесбург Джеффри Махубо коронавирус

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