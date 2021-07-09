Мэр Йоханнесбурга умер от последствий COVID-19

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мэр Йоханнесбурга Джеффри Махубо умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщила изданию The South African его пресс-секретарь. Мэру было 53 года.

В конце июня Махубо получил положительный результат теста на коронавирус. Чиновника госпитализировали 3 июля.

На момент заражения Махубо, в ЮАР не начинали вакцинацию граждан моложе 60 лет.

С июля запись на прививку открыли для граждан в возрасте от 50 до 59 лет.