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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:49Заразились
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ЮАР снова вводит запрет на продажу алкоголя для борьбы с COVID-19

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти ЮАР возвращают строгие ограничения в рамках борьбы с ростом случаев заболевания COVID-19, сообщает Associated Press.

Ограничения, которые будут возвращены, включают запрет на продажу алкоголя, двухнедельный запрет на общественные собрания, кроме похорон, и продленный ночной комендантский час.

"Третья волна набирает силу и мощь. В очередной раз мы оказываемся в решающий момент в нашей борьбе с этой болезнью. (...) Давайте призовем все силы, которые у нас есть, давайте соберем все наши резервы мужества и будем держаться твердо, пока эта волна тоже не пройдет", - заявил президент страны Сирил Рамафоса.

В время двух предыдущих волн заболеваемости коронавирусом в июле и в декабре 2020 года в стране также, в числе прочего, вводили запрет на продажу алкоголя. Тогда власти страны объясняли запрет тем, что пьяные люди не только способствуют распространению инфекции, но и устраивают драки, заполняя отделения скорой помощи пациентами с травмами.

В воскресенье в стране было зарегистрировано более 15 тыс. новых случаев заражения и 122 смерти. Большинство инфицированных выявлено в провинции Гаутенг, включающей крупнейший город Йоханнесбург и столицу Преторию.

Уровень вакцинации в ЮАР постепенно набирает обороты. К воскресенью 2,7 млн человек получили хотя бы один укол при общей численности населения 58,56 млн. По словам Рамафосы, более 950 тыс. из 1,25 млн медицинских работников ЮАР были вакцинированы.

ЮАР намерена вакцинировать 67% населения к февралю 2022 года.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 июня 2021 годаПандемия коронавируса
ЮАР Коронавирус

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