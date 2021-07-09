В Нидерландах вернули ряд ограничений из-за "дельта" штамма коронавируса

Число новых случаев заражения в стране выросло за неделю в семь раз

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введении ряда ограничительных мер, которые вступят в силу c 10 июля в связи с семикратным ростом числа заражений коронавирусом COVID-19 в стране, сообщают нидерландские СМИ.

"Если мы ничего не предпримем, темпы распространения инфекции будут просто расти. Абсолютно очевидно, что мы должны пресечь быстрое распространение вируса на корню. В настоящее время уровень заболеваемости стремительно растет, в основном из-за крайне заразного штамма "дельта"", - заявил голландский премьер.

Полный список ограничений публикует портал NL Times. С 10 июля ночные клубы и дискотеки в стране будут полностью закрыты, бары, рестораны и магазины могут работать с 6:00 до 00:00. Все посетители ресторанов и кафе должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Все мероприятия развлекательного характера, в том числе живая музыка, будут запрещены.

Спортивные и культурные мероприятия разрешается проводить, если посетителей рассадят на расстоянии не менее полутора метров либо если организаторы будут пускать только привитых, переболевших или предоставивших отрицательный тест на коронавирус.

Как отмечают власти страны, пока речь не идет о новом локдауне и обязательном ношении масок в помещении.

За прошедшую неделю число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах выросло в семь раз. Большинство случаев заражения приходится на молодых людей до 30 лет.

NL Times отмечает, что ограничения пришлось вернуть всего через две недели после того, как большинство мер было отменено.

За время пандемии коронавируса в Голландии инфекция подтвердилась у 1,7 млн человек. 17,7 тыс. пациентов умерли после заражения COVID-19, более 1,6 млн полностью вылечились.