Власти Нидерландов объявили о существенном смягчении антиковидных мер

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о смягчении ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, передает NL Times.

С 26 июня жителям Нидерландов не нужно будет носить маски при соблюдении социальной дистанции, но в общественном транспорте, аэропортах, самолетах, школах и других местах, где невозможно сохранять дистанцию в полтора метра, носить маски по-прежнему необходимо.

Принимая во внимание проходящий в данный момент Чемпионат Европы по футболу, правительство Нидерландов также распорядилось разрешить показывать матчи на больших экранах как в помещении, так и на улице, при соблюдении дистанцирования.

В стране возобновят работу дискотеки, но попасть в клуб можно будет лишь с отрицательным тестом на COVID-19.

Ожидается, что в августе правительство примет решение об отмене таких защитных мер, как социальное дистанцирование.

"Нас ждет прекрасное лето", - заявил Рютте.

За время пандемии коронавируса в Нидерландах было зарегистрировано почти 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, 17,7 тыс. пациентов умерли, почти 1,6 млн человек вылечились.