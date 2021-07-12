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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:47Заразились
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Йеллен указала на риск для мировой экономики от новых штаммов COVID-19

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен выразила серьезную обеспокоенность в связи с тем, что новые варианты коронавируса могут стать угрозой для восстановления пострадавшей от пандемии мировой экономики, сообщают западные СМИ.

Хроника коронавируса. Июль.

"Мы очень обеспокоены вариантом "дельта" и другими вариантами, которые могут возникнуть и поставить под угрозу подъем экономики", - заявила Йеллен журналистам в воскресенье в Венеции после встречи G20.

"Мы - взаимосвязанная глобальная экономика. Что происходит в одной части мира, влияет на все другие страны", - добавила она.

В настоящее время во многих странах мира интенсивно распространяется более заразный штамм COVID-19 "дельта". Его впервые обнаружили в Индии. Однако во избежание названия штаммов по географическому признаку в ВОЗ ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.

Как сообщалось, в Великобритании уже более 90% новых заражений коронавирусом составляют заражения "дельтой". Во Франции в свою очередь выражали опасение в связи с тем, что распространение штамма "дельта" грозит четвёртой волной эпидемии в стране. В Нидерландах из-за штамма "дельта" отмечают стремительный роста уровня заболевания COVID-19. По этой причине в стране вводят новые ограничения.

Хроника 09 января 2020 года – 12 июля 2021 годаПандемия коронавируса
США Джанет Йеллен коронавирус

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