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Задержанный в Белоруссии россиянин Дудников останется в СИЗО

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Следствие отказалось изменить меру пресечения задержанному в Белоруссии гражданину РФ Егору Дудникову и перевести его из СИЗО под домашний арест, сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Антон Гашинский.

Двадцатилетний Дудников был задержан 5 мая в Минске и помещен в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии), наказание по этой статье - до трех лет лишения свободы.

Дудников живет в Минске около года. Зарабатывал озвучкой мультфильмов, игр, рекламных роликов. Сообщалось, что уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что россиянин озвучивал ролики для белорусской оппозиции.

Белоруссия Егор Дудников

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