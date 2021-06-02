Дипломаты РФ получили в Минске разрешение на доступ к россиянину Дудникову

Фото: Денис Вышинский

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Посольство России в Белоруссии получило разрешение на консульский доступ к задержанному россиянину Евгению Дудникову, сообщил во вторник пресс-секретарь посольства России Алексей Москалев.

"Посольством получено от управления Следственного комитета Белоруссии по Минску разрешение на консульский доступ к задержанному гражданину России Дудникову. Представители посольства находятся в контакте с адвокатом россиянина, который, как нам известно, сегодня встретился с задержанным. Исходим из того, что завтра консул также посетит Дудникова", - сказал Москалев.

"Что касается другой задержанной - российской гражданки Софии Сапеги, то у нас имеется многократное разрешение на ее посещение. Ждем от белорусской стороны, назовем это, "технической" возможности на повторную встречу с ней. Думаю, это произойдет в самое ближайшее время", - отметил пресс-секретарь посольства.

Со своей стороны адвокат Сапеги Александр Филанович сообщил "Интерфаксу", что во вторник прошли следственные действия с участием его подзащитной, но воздержался от более детальных комментариев из-за подписки о неразглашении.

Задержанные россияне

Сообщалось, что уголовное дело против 20-летнего Дудникова возбудили из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции. Россиянин был задержан 5 мая в Минске и помещен в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение в организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, по этой статье УК ему грозит до трех лет лишения свободы. Дудников живет в Минске около года, он зарабатывал озвучкой мультфильмов, игр и рекламных роликов.

В СИЗО КГБ находится также 23-летня гражданка России София Сапега, задержанная вместе с журналистом Романом Протасевичем после вынужденной посадки в Минске 23 мая самолета авиакомпании Ryanair. Сапегу задержали по подозрению в организации массовых беспорядков и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 293 и ч. 1 ст. 342 УК РБ), а также в разжигании вражды (ст. 130 УК РБ). Девушка учится в вильнюсском Европейском гуманитарном университете. Вскоре после задержания правоохранительные органы опубликовали видео, в котором Сапега заявляет, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".