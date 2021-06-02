Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Дипломаты РФ получили в Минске разрешение на доступ к россиянину Дудникову

Дипломаты РФ получили в Минске разрешение на доступ к россиянину Дудникову
Фото: Денис Вышинский

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Посольство России в Белоруссии получило разрешение на консульский доступ к задержанному россиянину Евгению Дудникову, сообщил во вторник пресс-секретарь посольства России Алексей Москалев.

"Посольством получено от управления Следственного комитета Белоруссии по Минску разрешение на консульский доступ к задержанному гражданину России Дудникову. Представители посольства находятся в контакте с адвокатом россиянина, который, как нам известно, сегодня встретился с задержанным. Исходим из того, что завтра консул также посетит Дудникова", - сказал Москалев.

"Что касается другой задержанной - российской гражданки Софии Сапеги, то у нас имеется многократное разрешение на ее посещение. Ждем от белорусской стороны, назовем это, "технической" возможности на повторную встречу с ней. Думаю, это произойдет в самое ближайшее время", - отметил пресс-секретарь посольства.

В миреАдвокат рассказал о панических атаках у задержанной в Минске СапегиЧитать подробнее

Со своей стороны адвокат Сапеги Александр Филанович сообщил "Интерфаксу", что во вторник прошли следственные действия с участием его подзащитной, но воздержался от более детальных комментариев из-за подписки о неразглашении.

Задержанные россияне

Сообщалось, что уголовное дело против 20-летнего Дудникова возбудили из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции. Россиянин был задержан 5 мая в Минске и помещен в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение в организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, по этой статье УК ему грозит до трех лет лишения свободы. Дудников живет в Минске около года, он зарабатывал озвучкой мультфильмов, игр и рекламных роликов.

В СИЗО КГБ находится также 23-летня гражданка России София Сапега, задержанная вместе с журналистом Романом Протасевичем после вынужденной посадки в Минске 23 мая самолета авиакомпании Ryanair. Сапегу задержали по подозрению в организации массовых беспорядков и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 293 и ч. 1 ст. 342 УК РБ), а также в разжигании вражды (ст. 130 УК РБ). Девушка учится в вильнюсском Европейском гуманитарном университете. Вскоре после задержания правоохранительные органы опубликовали видео, в котором Сапега заявляет, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

Белоруссия Евгений Дудников София Сапега МИД РФ

Новости по теме

Новости

Российские космонавты вышли в открытый космос

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 171 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 171 млн

Самолет "Белавиа" экстренно сел в Краснодаре по пути из Хургады в Минск

Самолет "Белавиа" экстренно сел в Краснодаре по пути из Хургады в Минск

Что случилось этой ночью: среда, 2 июня

Большинство заводов JBS возобновят работу 2 июня после кибератаки

Большинство заводов JBS возобновят работу 2 июня после кибератаки

Судан сообщил о намерении изменить договор по военно-морской базе РФ

В США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока 2"

Пандемия коронавируса

В Бразилии 4 июня рассмотрят вопрос об импорте вакцины "Спутник V"

В Бразилии 4 июня рассмотрят вопрос об импорте вакцины "Спутник V"

ОПЕК+ сохранил свои планы по наращиванию добычи. Обобщение

ОПЕК+ сохранил свои планы по наращиванию добычи. Обобщение

Белый дом заявил, что встреча Байдена с Путиным "не подарок России"

Белый дом заявил, что встреча Байдена с Путиным "не подарок России"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');