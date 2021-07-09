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В Белоруссии начали "зачистку от радикально настроенных лиц"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Белоруссии проходит широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц, сообщил замначальника следственного управления КГБ страны Константин Бычек.

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"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий... их личности установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц", - сообщил Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1" в четверг.

"Проводятся... обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний", - сказал он.

"Дело сдвинулось. Мы точно уже можем сказать, что виновные по новому указу президента Республики Белоруссия понесут ответственность", - добавил замначальника следственного управления КГБ.

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