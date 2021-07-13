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Россиянину Дудникову продлили арест в Белоруссии до 6 августа

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Задержанному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову продлили срок содержания под стражей до 6 августа. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Антон Гашинский во вторник.

Ранее следствие отказалось изменить Дудникову меру пресечения и перевести его из СИЗО под домашний арест.

Как сообщалось, 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске и помещен в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), по которой грозит до трех лет лишения свободы.

Дудников живет в Минске около года. Зарабатывал озвучкой мультфильмов, игр, рекламных роликов и т.д. Сообщалось, что уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что россиянин озвучивал ролики для белорусской оппозиции.

Егор Дудников РФ Белоруссия

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