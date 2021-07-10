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Площадь лесных пожаров в Челябинской области увеличилась за ночь втрое

Площадь лесных пожаров в Челябинской области увеличилась за ночь втрое
Лесные пожары в Челябинской области
Фото: Александр Бойко/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Общая площадь пожаров в трех районах Челябинской области увеличилась до 14 тысяч гектаров, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по региону.

Накануне вечером ведомство информировало о 4,8 тысячи гектаров, охваченных огнем.

По состоянию на 06:00 по московскому времени в субботу огнем было уничтожено 71 строение. В пунктах временного размещения находятся 179 человек, в том числе 128 детей.

Для защиты населенных пунктов привлечены самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС, а также вертолет Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России. Общая группировка, задействованная на ликвидации природных пожаров и защите населенных пунктов, составляет более 600 человек, 142 единицы техники, 3 воздушных судна и 4 пожарных поезда.

В пятницу в Челябинской области из-за лесного пожара были эвакуированы жители двух населенных пунктов: поселка Запасное Карталинского района и Джабык. В регионе из-за пожара ввели режим ЧС. Перекрыты некоторые дороги.

Челябинская область МЧС РФ

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