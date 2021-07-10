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Погибший найден в зоне пожаров в Челябинской области

Погибший найден в зоне пожаров в Челябинской области
Фото: Александр Бойко/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - На месте пожаров в Челябинской области в поселке Джабык найдено тело погибшего, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора региона.

По словам собеседника агентства, эту информацию озвучил глава области Алексей Текслер на очередном заседании штаба.

По данным источника, мужчину 1943 года рождения не могли найти после пожара. Об этом в соцсетях писали его близкие. В субботу при разборе дома обнаружено его тело.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в субботу, что Владимир Путин по телефону принял доклад Текслера о ситуации в связи с природными пожарами в регионе и об эвакуации более ста детей из оздоровительного лагеря и интерната.

Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, а правительству РФ, администрации президента и управлению делами Кремля - принять меры по обеспечению летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье.

По данным на 6:00 субботы общая площадь пожаров в трех районах Челябинской области увеличилась до 14 тыс. га, огнем было уничтожено 71 строение. Борьбу с огнем ведут более 630 человек, в тушении задействована авиация МЧС России - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8.

Челябинская область

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