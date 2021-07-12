Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Заседание парламента Грузии было прервано в понедельник после того, как врукопашную сошлись депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционеры.

Пострадавших нет, приставам парламента удалось разнять драчунов, но депутату от оппозиции Гиоргию Вашадзе порвали пиджак.

Депутаты-оппозиционеры попытались провести на заседание руководителей оппозиционных телеканалов и предоставить им слово.

Журналисты, в свою очередь, хотели потребовать отставки кабинета министров и призвать к проведению досрочных парламентских выборов.

"Оппозиция пытается создать провокацию любыми способами. Это аморальные действия и им будет дан соответствующий ответ", - сказал, комментируя события, председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Поводом к протестам представителей оппозиционных СМИ стала смерть в воскресенье телеоператора канала "ТВ Пирвели" Александра Лашкарава, который 5 июля был избит в центре Тбилиси вместе с 50 другими журналистами толпой противников ЛГБТ-сообщества.

С раннего утра у здания парламента стали собираться журналисты и оппозиционные политики. Охрана парламента отказалась впустить их в здание, страсти накалились и группе представителей СМИ и оппозиционеров силой удалось прорваться на заседание парламента.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возложил ответственность за беспорядки 5-6 июля в Тбилиси на "радикальные, реваншистские силы во главе с бывшим президентом Михаилом Саакашвили".

"Это был очередной неудачный заговор против государства готовящийся антигосударственными и антицерковными силами, за которыми стоят Саакашвили и его сторонники", - сказал Гарибашвили в понедельник на заседании правительства.

При этом, по мнению премьер-министра, Саакашвили и его радикальная группа причастны как к объявлению проведения марша ЛГБТ-сообщества 5 июля в центре Тбилиси, так и к мобилизации противников этого сообщества.