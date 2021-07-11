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В Грузии телеоператор умер после избиения противниками ЛГБТ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Скончался оператор грузинской телекомпании "TV Pirveli" Александр Лашкарава, которого избили участники акции протеста против "марша достоинства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.

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Лашкарава 5 июля был доставлен в одну из тбилисских клиник с травмами после избиения. Руководитель информационной службы "TV Pirveli" Нодар Меладзе сообщал, что у него были сильные боли, вызванные переломами лицевых костей. 8 июля телеоператора выписали из больницы.

В воскресенье, 11 июля, грузинские СМИ сообщили что Лакшарава скончался у себя дома.

МВД Грузии возбудило уголовное дело, назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в ведомстве сообщали о задержании нескольких подозреваемых в нападении на журналиста и оператора "TV Pirveli".

5 июля на журналистов в Тбилиси напала агрессивная толпа, недовольная акцией "марш достоинства", который должен был пройти в поддержку ЛГБТ-сообщества. В результате пострадало более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов.

Грузия

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