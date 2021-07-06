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В Тбилиси продолжается противостояние между сочувствующими ЛГБТ и радикалами

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В центре Тбилиси в эти часы вновь, как и накануне, продолжается противостояние между радикально настроенными и сочувствующими ЛГБТ-сообществу людьми. Противостоящие стороны, в каждом лагере из которых находятся несколько сот человек, разделяют полицейские кордоны.

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Сочувствующие ЛГБТ-сообществу проводят безмолвную акцию, а радикалы время от времени пытаются прорвать полицейские кордоны и расправиться с оппонентами. Серьезных инцидентов пока нет, но, как сообщают местные СМИ, полицейские задержали нескольких радикалов.

Накануне, 5 июля, на проспекте Руставели собрались несколько тысяч радикально настроенных людей и сорвали объявленный ЛГБТ-сообществом "Марш достоинства". Разъяренная толпа избила журналистов, 53 из которых была оказана медицинская помощь. По данному факту МВД возбудило уголовное дело, задержаны более десяти человек.

Несколько десятков журналистов в эти часы проводят акцию протеста у здания Госканцелярии Грузии. Они обвиняют правительство в бездействии, которое поощряет агрессию радикалов.

Тбилиси Грузия

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