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МИД РФ счел недопустимым вмешательство во внутренние дела Кубы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Россия убеждена в том, что кубинские власти делают необходимое для нормализации обстановки в стране, предупреждает о недопустимости вмешательства извне во внутренние дела острова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Внимательно следим за развитием ситуации на Кубе и вокруг нее. Убеждены, что кубинские власти предпринимают все необходимые меры для восстановления общественного порядка в интересах граждан страны в рамках национальной Конституции и действующего внутреннего законодательства", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в понедельник.

"Считаем недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства и какие-либо иные деструктивные действия, которые поощряли бы дестабилизацию обстановки на острове", - подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщают западные СМИ, определенная часть кубинцев вышла на улицы Гаваны в минувшее воскресенье, чтобы протестовать против ограничений, веденных в связи с пандемией коронавируса, низких темпов вакцинации и сложного экономического положения.

Полиция присутствует в местах митингов и, хотя серьезных столкновений не наблюдалось, стражи порядка арестовали несколько человек.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель, выступая по национальному телевидению, призвал коммунистов выйти на улицы, чтобы противостоять беспорядкам.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее предупредил власти Кубы о недопустимости жестких мер в отношении участников акций протеста в стране.

МИД РФ Мария Захарова Куба США

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